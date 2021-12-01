Лавров высказался о перемещении украинских войск в Донбасс

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался о ситуации с перемещением украинских войск к линии соприкосновения в Донбассе.

Он отметил, что уже достаточно давно Россия привлекала внимание и ОБСЕ, и по линии двусторонних контактов с ФРГ, Францией и другими странами Запада на то, что «украинское руководство активно посылает эшелоны с военнослужащими и тяжёлыми вооружениями к линии соприкосновения».

Лавров добавил, что сначала данные перемещения украинских войск объяснялись необходимостью ротации находившихся там военнослужащих.

«Но, как оказалось, туда подбрасываются дополнительные силы, а те, кого они должны были поменять, тоже никуда не делись», — цитирует РИА Новости главу МИД России.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных. Она отметила, что это половина состава украинской армии.