Антироссийский плацдарм: почему в Эстонии потребовали расширить присутствие войск США в Прибалтике

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала нарастить присутствие Соединённых Штатов в государствах Балтии для сдерживания России. По её мнению, НАТО следует укрепить восточный фланг в Литве, Латвии и Эстонии вне зависимости от того, «вторгнется» Россия на Украину или нет. Она также сочла возмутительными инициативы Москвы по гарантиям безопасности, заявив, что Европа не должна идти ей на уступки даже в мелочах. Помимо этого, в Таллине постоянно говорят о поддержке Украины. Так, глава Минобороны страны Калле Лаанет сообщил, что Киеву будут переданы противотанковые ракеты Javelin. Эксперты полагают, что Эстония использует ситуацию с Украиной в своих интересах, чтобы повысить собственную значимость в глазах США.

США должны нарастить своё присутствие в прибалтийских странах для сдерживания России. Об этом в беседе с британской газетой Financial Times заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Лучшее средство сдерживания (агрессии. — RT) — наличие сильных друзей. Если в школе задирают, хулиган к тебе не полезет, если у тебя большие, сильные друзья, и то же самое со сдерживанием... Лучшее средство сдерживания России — это американский флаг», — сказала Каллас.

Премьер-министр отметила, что НАТО, в свою очередь, следует укрепить свой восточный фланг в Латвии, Литве и Эстонии независимо от того, «вторгнется» Россия на Украину или нет. Она также назвала возмутительным требование Москвы к НАТО вернуться к границам 1997 года. По её мнению, единство, которое блок продемонстрировал, заявив о неприемлемости этого требования, стало «для русских неприятным сюрпризом».

Каллас считает, что НАТО не должно уступать России даже в таких «мелочах», как ограничение военных учений и контроль за вооружениями.

«Что Запад и НАТО должны предложить России, чтобы снизить напряжённость? Этот вопрос уже является ловушкой. Не НАТО создал эту ситуацию. Если кому и проводить деэскалацию, так это России», — сказала она.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

AP

© Kenzo Tribouillard

Игра мускулами

Североатлантический альянс активизировал патрулирование воздушного пространства стран Балтии и разместил там многонациональные боевые группы после событий на Украине в 2014 году. В частности, в Эстонии размещаются французские и британские военные.

«Мы в любом случае хотели бы увидеть усиление восточного фланга НАТО. Не только в случае, если они (Россия. — RT) вторгнутся на Украину. Мы давно этого добиваемся», — заявила Кая Каллас FT.

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В частности, канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм 17 января рассказал вещательной компании ERR, что Таллин готов принять у себя до пяти тысяч натовских солдат из сил быстрого реагирования.

В Кремле тогда назвали заявление Сальма доказательством того, кто на самом деле является причиной нынешней напряжённости.

«Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории, это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей, и это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряжённости», — приводило РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Тот факт, что НАТО сейчас развило активность до уровня, превышающего мощности альянса на момент окончания холодной войны, признал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. В интервью американской газете The Wall Street Journal 17 января он отметил, что сейчас в Европе американских солдат больше, чем семь лет назад. При этом вину за такое положение дел он возложил на российское руководство. Якобы оно своими действиями последних лет против Украины и Запада вынудило США направить в Европу больше своих военных.

Натовская военная техника в Европе

© AP Photo/Francisco Seco

Между тем правительство Эстонии приняло решение выделить дополнительные €380 млн для усиления своей безопасности. Эти средства будут направлены на государственную оборону в период с 2022 по 2025 год.

«Оборонный бюджет на 2022 год стал самым крупным в истории нашей страны, составляя 2,3% от её ВВП. Однако ввиду беспрецедентного уровня напряжённости в нашем регионе правительство единогласно поддержало необходимость выделить в ближайшие годы более €380 млн евро для дополнительного финансирования в том, что касается широкого круга вопросов, связанных со сферой национальной безопасности, чтобы мы были способны к оперативному и эффективному реагированию на любые угрозы военного или гибридного характера», — говорится в заявлении Каи Каллас, размещённом на сайте Минобороны страны 20 января.

Вместе с тем она признала, что пока в военном отношении Эстонии ничто не угрожает. Однако, по её мнению, выделение дополнительных средств на оборону является сигналом для всех, что Таллин очень серьёзно относится к своей безопасности. Так, большая часть этой суммы — €340 млн — будет направлена на укрепление непосредственного оборонного потенциала страны, а остальные деньги пойдут на развитие невоенных структур гособороны. В частности, более €32 млн поступит Министерству внутренних дел.

Дружба с Украиной

Помимо этого, Эстония позиционирует себя как страну, неравнодушную к судьбе Украины. Так, Таллин готовится передать Киеву американские противотанковые ракеты Javelin. Как сообщил 21 января глава Минобороны республики Калле Лаанет, США дали своё разрешение на эту поставку.

«Таким образом мы демонстрируем свою поддержку Украине не только словами, но и поступками. Союзники едины, но всегда нужно, чтобы кто-то проявил инициативу. Эстония определённо одна из таких стран», — сказал Лаанет.

Украинские военные с американскими ПТРК Javelin

AP

© Ukrainian Defense Ministry Press Service

Также Эстония планирует передать Украине 122-мм гаубицы. Однако в этом случае санкционировать передачу должны Финляндия и Германия как прежние владельцы гаубиц. При этом, по сведениям The Wall Street Journal, Берлин не дал Таллину своего разрешения. Правительство ФРГ выступает против отправки оружия на Украину, чтобы избежать эскалации ситуации в стране.

При этом Таллин и раньше передавал Киеву оружие. Однако, как подчёркивают эксперты, оно представляло собой морально устаревшие образцы советского вооружения. Так, в июле 2020 года на Украину было отправлено 2,4 тыс. пистолетов Макарова, которые не использовались эстонской армией из-за несоответствия стандартам НАТО.

Свой интерес

Опрошенные RT эксперты отмечают, что нынешние заявления премьера Эстонии говорят о том, что Таллин пытается использовать ситуацию с Украиной в своих интересах. Ведь если бы не было нынешней напряжённости, то прибалтийским странам не уделялось бы такое внимание США.

«Эстония, как и другие прибалтийские страны, входит в группу государств, которые являются проводниками интересов США. Во многом их геополитическая и геоэкономическая значимость зависит от того, смогут ли они использовать нынешнюю ситуацию в своих интересах и превратить свои территории в плацдарм для антироссийских мероприятий», — пояснил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Он отметил, что американский контингент для Эстонии — фактор усиления её позиций и доступ к прямой коммуникации с США.

«Это большие возможности в контексте финансово-экономических поступлений, потому что расширение военных структур выгодно эстонскому бюджету», — добавил аналитик.

Это мнение разделяет и генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

Белый дом

Legion-Media

«Геополитической функцией Эстонии, как и других прибалтийских стран, является лоббирование ястребиной позиции в отношениях ЕС с Россией, выступление застрельщиком антироссийских заявлений. В своё время они были одними из главных лоббистов санкций против России после событий 2014 года. И их не остановило то, что эти санкции сказались и на их экономике в том числе», — сказал в интервью RT аналитик.

Сейчас же, добавил он, идут процессы по установлению нового баланса безопасности в Европе, новой архитектуры в отношениях между Россией и НАТО, Россией и США.

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«Однако Эстонии это не нравится, так как она боится лишиться той значимости для Вашингтона, которой, по её мнению, обладает сейчас. Поэтому Таллин пытается сорвать зачатки конструктивного диалога между Россией и США», — пояснил Рекеда.

С этой целью, считает Никита Данюк, Таллин взялся и за поставки вооружения Украине под предлогом якобы неминуемого «нападения» России на неё. Ведь это позволяет вносить свой вклад в общую напряжённость в регионе.

«Конечно, вооружение на Украину Эстония поставляет исключительно «трофейное», доставшееся ей самой от других стран. Ведь у Таллина нет реального вооружения, которое могло бы повысить украинский потенциал. Поэтому поставками Эстония занялась в том числе и для поддержания своего имиджа друга Украины. К тому же таким образом эстонцы показывают, что они в теме актуальной повестки и действуют на равных с такими крупными игроками, как США», — резюмировал эксперт.