Эстония увеличит расходы на оборону на €380 млн
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Об этом сообщает ERR.
Как уточняется, деньги «повысят способность Сил обороны быстро реагировать на вызовы».
«Вклад Эстонии в собственную безопасность на данном этапе должен возрасти. Мы много говорили о том, что наши планы по развитию национальной обороны носят долгосрочный характер. Так и есть, но в сегодняшней ситуации с безопасностью нам необходимо ускорить реализацию планов и повысить безопасность. Для этого требуется финансирование», — сказала Каллас.
Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что учения военных НАТО на территории страны продолжатся, необходимо сделать их более прозрачными.
3 января министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил во время визита в Нарву, что Россия представляет «реальную угрозу Европе и НАТО».