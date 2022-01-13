Президент Эстонии заявил, что учения НАТО на территории страны продолжатся

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Учения военных НАТО на территории Эстонии продолжатся, необходимо сделать их более прозрачными. Об этом заявил президент республики Алар Карис.
Президент Эстонии заявил, что учения НАТО на территории страны продолжатся
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Как сообщили в канцелярия главы эстонского государства, Карис встретился в Брюсселе с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Как президент государства Восточной Европы я сказал бы, что нет никакой возможности обещать ограничение военных учений в Эстонии. Можно лишь сделать их более прозрачными», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

3 января министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил во время визита в Нарву, что Россия представляет «реальную угрозу Европе и НАТО».

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