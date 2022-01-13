Президент Эстонии заявил, что учения НАТО на территории страны продолжатся

Учения военных НАТО на территории Эстонии продолжатся, необходимо сделать их более прозрачными. Об этом заявил президент республики Алар Карис.

Как сообщили в канцелярия главы эстонского государства, Карис встретился в Брюсселе с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Как президент государства Восточной Европы я сказал бы, что нет никакой возможности обещать ограничение военных учений в Эстонии. Можно лишь сделать их более прозрачными», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

3 января министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил во время визита в Нарву, что Россия представляет «реальную угрозу Европе и НАТО».