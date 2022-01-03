Глава Минобороны Эстонии заявил, что Россия представляет реальную угрозу для Европы

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Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил во время визита в Нарву, что Россия представляет реальную угрозу Европе и НАТО.
Глава Минобороны Эстонии заявил, что Россия представляет реальную угрозу для Европы
  • © AP Photo/Roman Koksarov

«Безопасность нашего континента и альянса находится под реальной угрозой. Восточный сосед Европейского союза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим. Некоторые страны для него всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства, где у народов есть свой язык, культура и неотъемлемое право выбирать свой путь развития и, исходя из этого, своих партнёров», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что у Эстонии есть «сильные союзники», с которыми они защищают и берегут друг друга.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если такое приглашение поступит.

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