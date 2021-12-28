Глава Эстонии считает разумным вести переговоры с Путиным не в одиночку, а всей Европой
- AFP
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«Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. И если будет причина встретиться с Путиным, это надо будет сделать», — сказал он.
Президент Эстонии считает разумным, что переговоры с Путиным нужно вести не в одиночку.
«И не президент США, а страны НАТО или страны Европы все вместе. Думаю, в данный момент это самая важная задача», — отметил Карис.
Вместе с тем летом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступает против проведения диалога между Евросоюзом и Россией на высшем уровне.