Глава Эстонии считает разумным вести переговоры с Путиным не в одиночку, а всей Европой

Президент Эстонии Алар Карис готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если такое приглашение поступит. Об этом он сказал в интервью ERR.

«Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. И если будет причина встретиться с Путиным, это надо будет сделать», — сказал он.

Президент Эстонии считает разумным, что переговоры с Путиным нужно вести не в одиночку.

«И не президент США, а страны НАТО или страны Европы все вместе. Думаю, в данный момент это самая важная задача», — отметил Карис.

Вместе с тем летом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступает против проведения диалога между Евросоюзом и Россией на высшем уровне.