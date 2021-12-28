Глава Эстонии считает разумным вести переговоры с Путиным не в одиночку, а всей Европой

Короткая ссылка
Президент Эстонии Алар Карис готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если такое приглашение поступит. Об этом он сказал в интервью ERR.
Глава Эстонии считает разумным вести переговоры с Путиным не в одиночку, а всей Европой
  • AFP
  • © JULIEN DE ROSA

«Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. И если будет причина встретиться с Путиным, это надо будет сделать», — сказал он.

Президент Эстонии считает разумным, что переговоры с Путиным нужно вести не в одиночку.

«И не президент США, а страны НАТО или страны Европы все вместе. Думаю, в данный момент это самая важная задача», — отметил Карис.

Вместе с тем летом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступает против проведения диалога между Евросоюзом и Россией на высшем уровне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить