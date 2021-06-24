Эстонский премьер выступила против диалога ЕС с Россией

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступает против проведения диалога между Евросоюзом и Россией на высшем уровне.

Об этом сообщает ТАСС.

«Лично я не думаю, что пришло время для таких саммитов на уровне лидеров», — сказала она журналистам.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее выступила с предложением к Евросоюзу создать форматы диалога с Россией для решения спорных вопросов. По мнению политика, переговоров между президентами США и Российской Федерацией Джо Байденом и Владимиром Путиным недостаточно, хотя они приветствуются.

В Кремле отметили, что позитивно относятся к любым инициативам, которые могут оказать помощь в налаживании диалога между Брюсселем и Москвой.