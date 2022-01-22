«Вбрасывает новые тезисы»: что стоит за словами постпреда США при ООН об ответных мерах против России

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает никаких мер в качестве ответа на возможные действия РФ на Украине. По её словам, Соединённые Штаты рассчитывают найти дипломатическое решение, однако в противном случае Вашингтон «ответит на любые действия» Москвы против Киева. Ранее в США также предложили исключить Россию из ОБСЕ. По мнению экспертов, таким образом американская сторона ищет новые варианты информационного давления на РФ, поскольку прежняя тактика продемонстрировала недостаточную эффективность. При этом аналитики полагают, что потенциальные «военные контрмеры» со стороны США могут быть выражены в форме дальнейших поставок вооружений Киеву или наращивания контингента на восточном фланге НАТО.

Вашингтон не исключает никаких мер, в том числе военных, в качестве ответа на возможные действия России в отношении Украины. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью молдавским СМИ, текст которого был опубликован американским представительством.

Так, Томас-Гринфилд утвердительно ответила на вопрос, рассматривает ли администрация Байдена возможность применения «военных контрмер» в отношении РФ.

«Безусловно. Мы отметили, что в плане ответных мер не собираемся исключать ни один из вариантов», — подчеркнула американский дипломат.

При этом постпред США при ООН заявила, что Вашингтон надеется найти «дипломатическое решение».

«Но если нам не удастся найти дипломатический выход, ведущий к деэскалации, мы ответим на любые действия, которые русские предпримут против Украины», — сказала Томас-Гринфилд.

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Она также сообщила, что провела серию встреч с коллегами из стран — постоянных членов Совбеза ООН, чтобы «выразить обеспокоенность» Вашингтона из-за ситуации вокруг Украины.

Постпред США при ООН отметила, что Вашингтон с 2014 года поставил Украине военную помощь на сумму в $2,7 млрд. Кроме того, Томас-Гринфилд напомнила, что во время недавнего визита главы Госдепа США Энтони Блинкена на Украину было объявлено о выделении дополнительного финансирования, а также о том, что американская сторона продолжит предоставлять военное снаряжение Киеву.

Вскоре после публикации интервью с Томас-Гринфилд посольство США на Украине сообщило о доставке в республику военного груза общим весом более 90 т.

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация Байдена в конце декабря одобрила передачу Украине дополнительной военной помощи в размере $200 млн. Впоследствии газета Politico сообщила, что она была выделена через механизм, который позволяет направить другому государству неотложную военную помощь.

О планах по военной поддержке Украины также сообщили в Великобритании и странах Прибалтики. При этом газета The Wall Street Journal ранее информировала, что Берлин заблокировал передачу Эстонией украинской стороне артиллерии немецкого производства.

В ФРГ настаивают, что перевозка ранее полученных от Германии вооружений в третьи страны возможна только после получения специального разрешения, которого в данном случае у эстонских властей нет.

«Россия должна стать изгоем»

В то же время представители американского политического истеблишмента продолжают призывать к введению новых рестрикций в отношении России. Так, бывший постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в своей статье для журнала Foreign Policy призвал в случае эскалации ситуации вокруг Украины исключить Россию из всех международных организаций.

«Россия должна стать изгоем среди цивилизованных стран. Необходимо приложить усилия, чтобы её исключили из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ», — считает Гилмор.

Экс-постпред добавил, что в случае, если страны ОБСЕ «не исключат Россию и её сателлита в лице Белоруссии, вероятно, организация продолжит существовать как некая пустышка до лучших времён, но США не следует её финансировать».

Капитолий

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Также для сдерживания России он призвал США форсировать принятие в Североатлантический альянс нейтральных Швеции и Финляндии.

«Соединённым Штатам пора начать агрессивно вербовать эти две страны в НАТО», — подчеркнул Гилмор.

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Кроме того, председатель международного комитета палаты представителей США демократ Грегори Микс предложил законопроект о санкциях против России в случае её «вторжения» на Украину.

В числе прочего конгрессмен перечислил санкции в отношении первых лиц РФ (Владимира Путина, Михаила Мишустина, Сергея Лаврова и Сергея Шойгу), проекта «Северный поток — 2», а также добывающей промышленности и финансовых организаций.

Вдобавок Микс предложил расширить помощь Украине в обеспечении её безопасности.

Напомним, что в последние несколько месяцев страны Запада нагнетают обстановку вокруг ситуации на Украине, лоббируя тему «агрессии», которую якобы планирует против неё Россия. В то же время в западных СМИ с конца октября раскручивается информационная кампания о том, что РФ готовит «военное вторжение» на Украину, для чего стягивает к её границе войска.

В своих материалах медиа опираются на заявления анонимных источников и некие разведданные, согласно которым, упомянутое «вторжение» должно состояться в январе или феврале 2022 года.

В Москве неоднократно заявляли об отсутствии подобных планов, однако тема приписываемого РФ «вторжения» остаётся в повестке западных изданий.

Так, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что посольство США на Украине якобы обратилось в Госдеп с просьбой разрешить отъезд из Киева всех второстепенных сотрудников дипмиссии, а также членов их семей. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве эту информацию не подтвердили.

«Ещё больше накалит ситуацию»

Напомним, что в начале декабря президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет направлять военных на Украину в случае обострения ситуации.

Вопрос о возможной переброске американского контингента на Украину был также задан главе Госдепа Энтони Блинкену по итогам его переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве 21 января. Госсекретарь в ответ напомнил, что Украина не является членом НАТО и на неё не распространяются обязательства альянса по коллективной обороне.

Румынские военнослужащие на совместных учениях с США

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По мнению заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, текущие высказывания о военных мерах со стороны США направлены на дальнейшее обострение геополитической обстановки.

«Военные меры со стороны США могут быть реализованы только в виде поставок различных вооружений Украине или наращивания концентрации войск на восточном фланге НАТО. Также не исключена переброска дополнительных контингентов либо концентрация сил в акватории Чёрного моря и Балтики. Всё это ещё больше накалит ситуацию», — говорит Сидоров.

По его словам, США могут усиливать военно-политическое давление в регионе и без прямой отправки военных на Украину.

«Постпред при ООН не сказала однозначно, что войска будут посланы на Украину. В то же время в Румынию, Польшу или Прибалтику можно перебрасывать силы из Европы или США. На территорию Украины вряд ли будут введены какие-либо американские части, скорее будут направлены военные инструкторы», — полагает эксперт.

С точки зрения профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд прояснила истинную позицию Вашингтона, которую пытаются закамуфлировать администрация Байдена и глава Госдепа.

«США, с одной стороны, стремятся продолжить оказывать политическое давление на Россию, не предпринимая практических действий. Это делается потому, что наиболее серьёзные санкции, которые они обозначили, могут непредсказуемым образом повлиять и на их экономику. С другой стороны, Соединённые Штаты явно осознают, что их давление на Россию с использованием традиционных инструментов недостаточно и неэффективно», — рассуждает Евстафьев.

Он также не исключает, что заявления Томас-Гринфилд прежде всего рассчитаны на союзников Вашингтона.

«Очевидно, что прежняя тактика информационного давления на Россию не работает, поэтому надо искать новые варианты. Кроме того, брать на себя ответственность они не хотят, потому что по факту это будет означать признание того, что инициатором обострения ситуации и возможного прямого военного столкновения с Россией является именно Вашингтон. Поэтому находится фигура более низкого уровня, которая вбрасывает новые тезисы, чтобы посмотреть, кто и как на них отреагирует», — заключил Евстафьев.