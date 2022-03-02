«Ход в информационной войне»: как Киев продвигает инициативу о «новой специальной процедуре» вступления Украины в ЕС

Владимир Зеленский призвал Брюссель доказать, что Евросоюз — вместе с Украиной. Об этом он заявил во время своего онлайн-выступления в ходе заседания Европарламента. По его словам, с Украиной ЕС «точно будет прочнее». Ранее Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой «неотложно» принять его страну в объединение «по новой специальной процедуре», а также подписал заявку на вступление государства в союз. По мнению экспертов, инициатива Зеленского о новой специальной процедуре вступления Украины в ЕС носит чисто популистский характер и призвана лишь улучшить его имидж среди населения. Аналитики считают, что у государства нет никаких шансов стать частью объединения, а в ЕС просто подыгрывают Киеву.

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Брюссель доказать, что Евросоюз — вместе с Украиной. Об этом он заявил во время своего онлайн-выступления на заседании Европарламента.

«С нами Европейский союз точно будет прочнее, без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы», — заявил Зеленский 1 марта.

По его словам, украинская сторона борется за то, чтобы быть равноправным членом Европы.

Ранее в тот же день представитель Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов сообщил о регистрации заявки на вступление страны в ЕС.

«Вручил подписанную президентом Украины @ZelenskyyUa заявку Украины на членство в Европейском союзе постоянному представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглиз-Коста. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата», — написал он на своей странице в Twitter.

Вручив підписану Президентом України @ZelenskyyUa заявку України на членство в Європейському Союзі Постійному Представнику при ЄС головуючої в Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Коста.

Заявку зареєстровано. Процедуру розгляду розпочато. #UkraineIsEU#EUisUkraine 🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/0x41FbOfBj — Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) February 28, 2022

О том, что заявку «рассматривают», заявил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Yesterday @ZelenskyyUa signed Ukraine's application to join the EU under the accelerated procedure. The application was accepted and registered. It's under consideration. Follow @ZelenskyyUa video address the European MPs today. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 1, 2022

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский призвал ЕС принять Украину в объединение по «новой специальной процедуре».

«Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотложного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнёрам за то, что они рядом с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами, и главное — быть наравне. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы этого заслужили. Я уверен, что всё это возможно», — заявил он в своём видеообращении.

В тот же день Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, а также с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалём поставил свою подпись под совместным заявлением. Как сообщает пресс-служба офиса украинского лидера, в документах говорится о том, что Киев «уважает ценности, закреплённые в ст. 2 Договора о Европейском союзе, и имеет честь подать заявку на членство соответственно ст. 49 данного договора».

Флаг ЕС

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© Michele Ursi

«Украина, заплатившая такую огромную цену за европейский выбор и безопасность Европы, будет в состоянии пройти этот путь», — приводит пресс-служба офиса содержание документов.

Отмечается также, что «успех европейской интеграции» Украины будет якобы «значительным вкладом» в стабильность и безопасность Европейского континента.

К тому же 28 февраля Зеленский во время телефонных переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил, по его словам, «конкретные решения» по членству Украины в ЕС.

Ранее, 26 февраля, украинский лидер призвал Евросоюз решить вопрос с членством Украины в объединении.

«Это решающий момент для того, чтобы раз и навсегда закрыть давнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», — написал Зеленский в Twitter по итогам переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в #ЄС. Обговорив з @eucopresident подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Стоит отметить: до настоящего времени украинская сторона готовилась подать официальную заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году, чтобы присоединиться к нему в 2030-х годах.

Позиция стран Евросоюза и Брюсселя

Напомним, 23 февраля президент Польши Анджей Дуда и лидер Литвы Гитанас Науседа сообщили, что будут добиваться присвоения Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом говорится в итоговом заявлении «люблинского треугольника» (Варшава, Вильнюс и Киев).

«Мы подчёркиваем, что, учитывая прогресс в имплементации соглашения об ассоциации и внутренних реформах, а также нынешние вызовы в сфере безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС, и Литовская Республика и Республика Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели», — говорится в документе.

26 февраля президент Польши Анджей Дуда в своём Twitter выступил за скорейшее вступление Украины в Евросоюз.

«Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны быть начаты переговоры о членстве», — заявил он.

Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkowstwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy.

🇵🇱🇺🇦🇪🇺 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022

На следующий день глава Еврокомиссии фон дер Ляйен в интервью Euronews заявила, что Брюссель со временем хочет видеть Украину в рядах ЕС.

«Украина участвует в некоторых европейских процессах, например в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье», — отметила она.

После этого, 28 февраля, главы восьми стран Евросоюза — Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении, Эстонии, Литвы и Латвии — призвали ЕС принять меры для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата и начать процесс переговоров о вступлении в союз.

«Мы глубоко убеждены в том, что Украина заслуживает незамедлительно получить перспективу присоединения к ЕС. Поэтому мы призываем страны — члены ЕС к мобилизации политической поддержки на самом высоком уровне в отношении Украины и предоставлении возможности институтам ЕС предпринять шаги с целью безотлагательного признания за Украиной статуса страны — кандидата в ЕС и начала переговорного процесса», — говорится в совместном заявлении государств, опубликованном на сайте президента Польши.

Инициативу этих восьми стран ЕС поддержала и Венгрия, призвав Брюссель включить данный вопрос в свою повестку, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

После этого 1 марта на заседании Европейского парламента целый ряд еврочиновников затронули вопрос вступления Украины в ЕС.

Так, президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что в ЕП приветствуют заявку Зеленского о статусе кандидата на членство в объединении.

Заседание Европарламента

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© Thierry Monasse

«Мы признаём европейскую перспективу Украины. Как ясно сказано в нашей резолюции, господин президент, мы приветствуем заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать в этом направлении. Мы должны смотреть в будущее вместе», — отметила она.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Совет ЕС серьёзно проанализирует запрос Киева на членство в Евросоюзе. При этом он подчеркнул, что по данному вопросу «есть разные взгляды».

К тому же председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в настоящее время Евросоюз и Украина ближе, чем когда-либо, однако «впереди по-прежнему долгий путь».

«В ходе нашей последней беседы он (Зеленский. — RT) снова напомнил мне о мечте его народа присоединиться к нашему союзу. Сегодня ЕС и Украина уже ближе, чем когда-либо. Впереди по-прежнему долгий путь, — заявила глава Еврокомиссии. — Но я уверена: никто в этом зале не может сомневаться в том, что народу, который так смело отстаивает наши европейские ценности, место в нашей европейской семье».

«Разыгрывают сценку»

Как отметил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в беседе с RT, инициатива Зеленского о «новой специальной процедуре» вступления Украины в ЕС «носит чисто популистский характер».

«Вполне возможно, что она согласована с западными партнёрами. Зеленский выступил с такой инициативой, чтобы улучшить свой имидж в глазах собственного населения. Это своего рода пиар украинского лидера в новых реалиях. Но за этим, помимо пиара, ничего, в общем-то, не стоит. Никаких шансов вступления Украины в состав Евросоюза нет», — заявил эксперт.

Неменский обратил внимание на то, что пока лишь девять стран Евросоюза из 27 выразили готовность немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать переговоры о вступлении в ЕС.

«По вопросу вступления Украины в Евросоюз в объединении нет никакого консолидированного единства, без которого тут никак не обойтись», — сказал аналитик.

Неменский также спрогнозировал, что и в перспективе в ЕС основные его члены не поддержат такое решение.

«И это понятно. Украина не подходит ни по каким параметрам для получения статуса страны — члена Евросоюза. Так что сейчас это скорее ход в информационной войне. Ни о каком реальном процессе вступления речь не идёт. У Украины как не было, по сути, никаких перспектив в части евроинтеграции, так и нет сейчас и не будет в будущем. Ведь Киев в последние годы занимался только деградацией и разрушением собственного общества», — отметил эксперт.

Неменский добавил, что в нынешних условиях и Европейский союз «переживает кризис», а потому расширяться и брать в свои ряды такую проблемную страну, как Украина, «явно не планирует по объективным причинам».

«ЕС сейчас слишком слаб и организационно, и экономически, чтобы осуществлять такие расширения», — заявил аналитик.

В свою очередь, политолог, экономист Александр Дудчак назвал заявления Зеленского и его окружения на тему ЕС «исключительно политической акцией», не имеющей реального отношения к членству в объединении.

«И в Евросоюзе сейчас Киеву подыгрывают, но не более того. Всё это будет использовано Киевом как важный информационный повод внутри страны. Украинские власти хотят продемонстрировать, что ЕС с ними и их поддерживает. Для этого и была подана заявка на вступление в объединение, а также сделано ряд заявлений на эту тему», — заметил эксперт в комментарии RT.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

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© Olivier Hoslet

Однако, как отмечает Дудчак, сегодня Украина не только не стала более привлекательной для Брюсселя как потенциальный член ЕС, «а скорее наоборот».

«Сейчас страна в таком положении, что пока непонятно, какими будут её границы, состояние экономики. При этом и ранее ни в одном подписанном документе Украины и ЕС не было указано о реальной перспективе членства страны в объединении», — отметил аналитик.

Дудчак допустил, что Украине может быть предоставлен статус кандидата в члены ЕС, «однако дальше этого дело не пойдёт».

«В ЕС далеко не все согласны на членство Украины», — сказал аналитик.

Дудчак также не исключил, что членов сообщества, поддерживающих вступление Украины в ЕС, станет больше, однако это, по его мнению, ни к чему не приведёт.

«Это непринципиально. В ЕС сейчас разыгрывают сценку: им просто надо показать, что Европа в едином порыве поддерживает Украину. На самом же деле это исключительно политическое мероприятие, не имеющее ничего общего с реальным будущим членством Украины в ЕС», — заключил эксперт.