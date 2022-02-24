«Символический акт солидарности»: почему Польша и Литва решили добиваться признания Украины кандидатом на членство в ЕС

Лидеры Польши и Литвы намерены добиваться присвоения Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом говорится в итоговом заявлении стран «Люблинского треугольника» (Польша, Литва и Украина), распространённом после встречи Анджея Дуды, Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского в Киеве. Также президенты осудили решение РФ признать независимость республик Донбасса и призвали к новым санкциям против Москвы. Эксперты отмечают, что Польша и Литва, пользуясь слабым положением Украины, хотят интегрировать её в свой альянс внутри ЕС. Однако аналитики сомневаются в перспективах этого процесса.

Польша и Литва будут добиваться предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским лидером Гитанасом Науседой и президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи лидеров стран «Люблинского треугольника» в Киеве.

«Украина заслуживает того, чтобы получить статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Вместе с президентом Гитанасом Науседой мы будем делать всё, что в наших силах, чтобы добиться этой цели», — заявил Дуда.

Об этом также говорится в совместном заявлении, подписанном по итогам встречи.

«Мы подчёркиваем, что, учитывая прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации и внутренних реформах, а также нынешние вызовы в сфере безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС, и Литовская Республика и Республика Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели», — говорится в документе.

Европейский курс

Напомним, соглашение об ассоциации Украины с ЕС было подписано в марте 2014 года после антиконституционного госпереворота на Украине. Позднее президент Пётр Порошенко внёс в Конституцию страны поправки, закреплявшие курс Украины на интеграцию в Евросоюз.

Ещё в конце 2018-го, внося соответствующий законопроект в Верховную раду, Порошенко заявил, что он якобы обеспечивает гарантию от «реванша пророссийских, антинатовских, антиевропейских сил».

«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и Евросоюз, мы посылаем месседж и в Москву: расстаёмся окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз. Ещё раз отмечаю — спрашивать разрешения мы ни у кого не будем. Это суверенное право Украины как страны, которая уверенно идёт своим путём», — заявлял Порошенко.

Политику евроинтеграции продолжил и Владимир Зеленский. В интервью украинским и польским СМИ в Одессе в октябре 2020 года он подчеркнул, что Киев делает всё необходимое для вступления в Евросоюз.

«Для меня самое главное, чтобы Украина не только была членом ЕС, для меня важно, чтобы Украина была равноправным членом. Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом», — сказал Зеленский.

Однако представители политических кругов ЕС на протяжении последних лет неоднократно заявляли, что вопрос присоединения Украины к союзу на повестке дня не стоит.

Подписание соглашения об ассоциации Украины с ЕС

AFP

© OLIVIER HOSLET / POOL

Так, в августе 2021 года вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ближайшие годы этого не произойдёт. Домбровскис пояснил, что это политический вопрос, требующий единогласного одобрения всех членов союза.

«Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению ЕС. Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС. Сейчас такого рода консенсуса действительно нет. Проходят переговоры с теми странами, с которыми процесс был запущен много лет назад», — подчеркнул Домбровскис.

Функционеры и чиновники ЕС продолжили заявлять об отсутствии планов принятия Украины в ЕС и в 2022 году. Так, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано 11 февраля констатировал, что членство Киева не стоит на повестке дня.

Новые старые союзы

В своём совместном заявлении лидеры «Люблинского треугольника» также выступили против признания Россией независимости Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Этот неспровоцированный агрессивный шаг России является очередным грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, среди прочего Устава ООН, а также гарантий безопасности, предоставленных Украине Будапештским меморандумом 1994 года», — говорится в заявлении.

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Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР на фоне резкого ухудшения ситуации в Донбассе. Кроме признания суверенитета республик президент поручил МИД установить с ними дипломатические отношения, а Минобороны — обеспечить поддержание мира на их территории.

Новое заявление глав Литвы и Польши никак не повлияет на процесс вступления Украины в ЕС, отметил в разговоре с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

«Возможно, оно вдохновит украинских граждан, поскольку у них сейчас нет особенно поводов для радости. Но это абсолютно нереалистично, поскольку Украина ни экономически, ни политически, ни по уровню своей правовой культуры не соответствует высоким стандартам Евросоюза. Кроме того, у неё на территории есть неурегулированный конфликт, что тоже препятствует вступлению в ЕС, равно как и вступлению в НАТО. Поэтому шансов практически никаких нет», — пояснил политолог.

При этом Фельдман напомнил, что Польша и Литва сами являются дотационными регионами для Евросоюза.

«Они фактически находятся на содержании у Брюсселя, и добавить ещё одного нахлебника в этот ряд не вполне развитых европейских государств, которые кормятся за счёт более успешных партнёров, — странно. Это заявление является скорее символическим актом солидарности, это попытка в очередной раз заронить в души украинцев какую-то смутную надежду, показать себя лояльными в отношении к ним. Но завышенные обещания потом ведут к большему разочарованию», — подчеркнул эксперт.

Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа

AP

© Ukrainian Presidential Press Office

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, Польша и Литва воспользовались ослабленным положением Украины, чтобы ещё глубже интегрировать её в свой ревизионистский политический альянс.

«Западная Украина, Польша и Литва в своё время входили в состав такого объединения как Речь Посполитая. Оно вело достаточно агрессивную политику, и с XVIII века поляки испытывают по нему определённую ностальгию. В 2020 году было подписано соглашение о «Люблинском треугольнике», которое в определённом смысле реконструирует Речь Посполитую», — пояснил эксперт.

Украина в данном случае становится «добычей» Литвы и Польши, считает Оленченко.

«Для США этот треугольник видится как граница между Западной Европой и Россией — препятствие между нормальными отношениями ЕС и России», — рассказал собеседник RT.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский выразил мнение, что Варшава и Вильнюс за счёт потенциального включения Украины в ЕС хотели бы усилить своё влияние в союзе.

«Польше и Литве это нужно, чтобы не быть на окраине Европейского союза, а быть более центральными государствами. В то же время у Польши большие планы в отношении Украины, по созданию почти колониального государства внутри ЕС. Но пока что эти надежды не имеют под собой никаких реальных оснований», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что Польша и Литва хотят использовать признание независимости ЛНР и ДНР российской стороной как предлог для того, чтобы форсировать этот вопрос.

«Однако признание ДНР и ЛНР ничего в этом плане не изменит. Сейчас какой-либо разговор о будущем Украины в Европейском союзе выглядит просто неактуальным. Никаких структурных предложений ей сейчас даваться не будет, а в ближайшем будущем никаких изменений по европейской перспективе ждать не следует», — заключил политолог.