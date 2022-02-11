В ЕС заявили, что признают стремление Украины стать членом Евросоюза

Короткая ссылка
Евросоюз признаёт стремление Украины стать членом ЕС, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
В ЕС заявили, что признают стремление Украины стать членом Евросоюза
  • Gettyimages.ru

«Мы признаём стремление Украины к членству в ЕС, как и её стремление в НАТО. Это суверенное право Украины, и никто не может на это решение влиять... Пока вопрос о членстве Украины в повестке ЕС не стоит», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим дипломат напомнил о существующем соглашении с Киевом о тесном сотрудничестве по всем вопросам.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал членство страны в НАТО и Евросоюзе вопросом времени.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что это потребует глубоких и всеобъемлющих реформ всей украинской системы, экономики, свободного и независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить