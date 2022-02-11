В ЕС заявили, что признают стремление Украины стать членом Евросоюза

Евросоюз признаёт стремление Украины стать членом ЕС, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.

«Мы признаём стремление Украины к членству в ЕС, как и её стремление в НАТО. Это суверенное право Украины, и никто не может на это решение влиять... Пока вопрос о членстве Украины в повестке ЕС не стоит», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим дипломат напомнил о существующем соглашении с Киевом о тесном сотрудничестве по всем вопросам.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал членство страны в НАТО и Евросоюзе вопросом времени.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что это потребует глубоких и всеобъемлющих реформ всей украинской системы, экономики, свободного и независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией.