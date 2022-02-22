«Единственный путь защитить людей»: как признание Россией ДНР и ЛНР может повлиять на международную ситуацию

Обе палаты российского парламента единогласно ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Эти соглашения были подписаны 21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным и главами народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Они предусматривают оказание республикам прямой военной помощи и развитие всестороннего экономического сотрудничества. В Киеве не исключают разрыва дипломатических отношений с Москвой, а в США и ЕС намерены ввести новые санкции. По мнению экспертов, экономические и военные меры, которые Запад предпримет против РФ и народных республик, будут иметь ограниченный характер.

Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые 21 февраля были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным, главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Это решение обе палаты российского парламента приняли единогласно. Ранее ратификация соглашений с Москвой была одобрена и депутатами народных советов республик Донбасса.

«Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир», — прокомментировал в своём Telegram-канале итоги голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В комментарии RT первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал справедливым решение о ратификации договоров с Донецком и Луганском.

«Я думаю, это (ратификация соглашений. — RT) защитит наших близких людей и друзей от геноцида, который Украина развязала против этих регионов», — подчеркнул Джабаров.

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Тексты ратифицированных договоров практически идентичны и рассчитаны на десять лет с автоматическим продлением. Они предусматривают оказание военной взаимопомощи, провозглашают принцип уважения территориальной целостности и готовность к всестороннему экономическому сотрудничеству.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал вопрос о границах республик.

«В каких границах мы будем признавать эти республики? Мы их признали, а значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — заявил Путин.

При этом президент РФ выразил надежду, что все спорные моменты по данному вопросу будут решены в ходе переговоров ЛНР и ДНР с Украиной.

В Конституциях ДНР и ЛНР говорится, что территории республик определяются границами, существовавшими на день их образования. Однако решениями народных советов они могут быть изменены.

Напомним, 11 мая 2014 года в разных районах Донецкой и Луганской областей состоялся референдум о независимости от Киева. В поддержку выхода из состава Украины в ДНР проголосовали 89,7% избирателей, в ЛНР — 96,2%. На следующий день представители ополчения провозгласили государственный суверенитет народных республик. Киев и западные страны итоги плебисцитов не признали.

«Давно назревшее решение»

О признании ДНР и ЛНР Путин объявил в видеообращении вечером 21 февраля после соответствующих просьб Пушилина и Пасечника.

Российский лидер констатировал, что ситуация в Донбассе «вновь приобрела критический, острый характер». При этом, как подчеркнул Путин, все последние годы Киев последовательно саботировал выполнение Минских соглашений и готовил силовой сценарий.

«В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — сказал Путин.

Церемония подписания договоров о дружбе между РФ с одной стороны и народными республиками — с другой

РИА Новости

Помимо этого, глава государства потребовал «от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве» незамедлительно прекратить боевые действия.

В этот же день президент РФ в присутствии Пушилина и Пасечника подписал указы о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Также Путин поручил Минобороны России обеспечить поддержание мира на территориях народных республик, а МИД — запустить переговоры об установлении дипломатических отношений с Донецком и Луганском.

Совет Федерации 22 февраля дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование армии за пределами страны в связи с ситуацией в Донбассе. Соответствующее постановление сенаторы приняли на внеочередном заседании верхней палаты парламента.

«Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований Вооружённых сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ», — говорится в постановлении.

В Киеве отвергли правомочность и легитимность признания неподконтрольных территорий. В своём обращении по итогам экстренного заседания СНБО украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что границы страны останутся в международно признанных пределах. Действия Москвы он расценил как нарушение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Зеленский добавил, что Киев привержен дипломатическому регулированию конфликта. Между тем власти народных республик сообщают о непрекращающихся обстрелах населённых пунктов со стороны ВСУ. В частности, как заявил журналистам замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, с 03:00 21 февраля до 03:00 22 февраля по республике было выпущено около 600 различных снарядов.

Войска Украины у линии соприкосновения

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© Joint Forces Operation

В беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев выразил уверенность, что ситуация на линии соприкосновения должна стабилизироваться после реализации поручения Путина, которое было отдано Вооружённым силам РФ. Эксперт ожидает, что мир вернётся в Донбасс в ближайшее время.

«В первую очередь Россия озабочена обеспечением безопасности населения независимых республиках. Скорее всего, будет подписан ряд дополнительных документов, регламентирующих пребывание частей российской армии в ДНР и ЛНР. Как и в ситуации с Крымом в 2014 году, для ВСУ — это неизбежное поражение и изгнание», — пояснил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Как полагает эксперт, признание ДНР и ЛНР означает не только предоставление Россией военной протекции. В сложившихся обстоятельствах Москва непременно окажет гуманитарную и экономическую помощь, а также поможет восстановить разрушенные последними обстрелами ВСУ объекты инфраструктуры и жилые дома.

«Санкции не будут сюрпризом»

Западные государства предсказуемо выступили против признания Москвой ДНР и ЛНР, расценивая этот шаг как эскалацию конфликта и нарушение территориальной целостности Украины.

Европейская служба внешних связей опубликовала заявление, в котором призвала иностранные государства не признавать независимость республик Донбасса. На сегодняшний день о готовности вслед за РФ признать суверенитет ДНР и ЛНР сообщила Сирия. О поддержке решения Москвы заявили в Китае, Белоруссии, Никарагуа, Южной Осетии и Абхазии.

В скором времени президент США Джо Байден подпишет указ, позволяющий утверждать рестрикции против лиц и организаций, осуществляющих экономическое сотрудничество с народными республиками. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Джен Псаки.

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«Хочу внести ясность: эти меры принимаются отдельно и дополняют оперативные жёсткие экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнёрами на случай дальнейшего вторжения России на Украину. Мы продолжаем тесные консультации с союзниками и партнёрами, в том числе с Украиной, по поводу дальнейших шагов и продолжающейся эскалации со стороны России (напряжённости. — RT) вдоль границы с Украиной», — цитирует Псаки пресс-служба Госдепа.

Также о решении ввести санкции объявила Великобритания. Выступая 22 февраля в парламенте, премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон сообщил, что под рестрикции Лондона попадут пять российских банков и три бизнесмена из России: Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги.

Новый пакет санкций обещал ввести и Евросоюз. Один из лидеров ЕС, Германия заявила, что признание ДНР и ЛНР не останется без последствий. Как сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, правительство ФРГ остановит сертификацию «Северного потока — 2». По его словам, «это технический, но необходимый административно-правовой шаг».

Власти РФ подчёркивают, что негативная реакция Запада в форме принятия новых ограничительных мер была ожидаемой. Так, 21 февраля на заседании Совета безопасности России глава правительства Михаил Мишустин отметил, что Москва экономически готова к рискам, которые будут созданы очередными пакетами санкционных мер. Он пообещал, что власти сделают «всё необходимое, чтобы обеспечить экономическое развитие и благосостояние нашего народа».

В разговоре с RT эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков выразил мнение, что новые западные рестрикции не окажут серьёзного негативного влияния на российскую экономику и промышленность.

«Против России и так была введена масса самых разнообразных рестрикций, новые санкции явно не будут для Москвы сюрпризом. К тому же стоит понимать, что у санкционного давления на РФ есть разумные ограничения. Речь идёт о том, что ЕС и США вряд ли будут принимать меры, которые навредят им самим и их союзникам», — рассуждает Ермаков.

По прогнозу Андрея Суздальцева, очередные рестрикции Запада главным образом затронут народные республики и должностных лиц, которые способствовали процессу признания ДНР и ЛНР. Эксперт сомневается, что санкции могут привести к отключению РФ от межбанковской системы обмена информацией SWIFT или закрытию проекта «Северного потока — 2».

«В принципе, на Западе дали понять, что по-настоящему серьёзные меры возможны, только когда начнутся крупные бои между ВСУ и российской армией. Этот сценарий маловероятен, а эффект от санкций против республик и тех, кто ведёт с ними дела, будет минимальным, потому что торгово-экономические контакты ДНР и ЛНР практически полностью замкнуты на РФ», — пояснил Суздальцев.

Политическое поражение

Эксперты считают, что ещё одной мерой Запада в ответ на признание народных республик станет расширение военной инфраструктуры НАТО. Однако масштаб этого процесса будет сдерживаться необходимостью наращивания военных усилий США на «китайском направлении».

«Вашингтон не собирается воевать с РФ. Более того, американцы не могут позволить себе перебросить большое количество войск в Восточную Европу из-за растущего стремления «сдерживать» КНР. Скорее всего, США, как при Дональде Трампе, начнут от европейцев жёстче требовать повысить собственную боеготовность», — полагает Ермаков.

Заседание Совета безопасности РФ 21 февраля

РИА Новости

© Алексей Никольский

Наряду с этим собеседник RT уверен, что Запад не станет отказываться от диалога с Москвой. Как известно, в ближайшее время при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона должны состояться переговоры между Путиным и Байденом. Повестка саммита будет определена по итогам встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая запланирована на 24 февраля.

С точки зрения Суздальцева, в диалоге Запада и Москвы в большей степени заинтересован именно Киев. По мнению эксперта, после эскалации насилия в Донбассе руководство РФ не станет напрямую взаимодействовать с украинскими властями. Для Киева коммуникация с Россией будет осуществляться через США и страны ЕС. К тому же на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом Зеленский уже допустил возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. По информации МИД Украины, временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило отозван для проведения консультаций.

Как считает Суздальцев, в сложившейся ситуации для украинского лидера критически важно создать внутри страны информационный фон, при котором признание Россией ДНР и ЛНР не будет восприниматься как его личное политическое поражение.