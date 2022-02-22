Крупнейшая в Европарламенте фракция призвала «исключить Россию» из европейской экономики
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Таким образом в партии отреагировали на решение России признать независимость ЛНР и ДНР.
«Призываем президента Владимира Путина немедленно и безоговорочно прекратить все агрессивные действия… Реакция ЕС должна быть незамедлительной. Новый пакет санкций должен быть одобрен с целью бескомпромиссного прогрессивного исключения России из европейской экономики», — цитирует сообщение партии РИА Новости.
После признания Россией суверенитета ЛНР и ДНР в Соединённых Штатах заявили, что введут ограничительные меры против Москвы. Также о санкциях объявит Великобритания.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ограничительные меры стран Запада будут приняты в отношении России в любом случае.