Глава МИД Трасс: Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России
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«Завтра мы объявим о новых санкции в отношении России в ответ на их нарушение международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», — написала Трасс в Twitter.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также призвал ввести санкции против России за признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик.
Ранее главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель возмутились решением Российской Федерации признать независимость республик.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.
В частности, глава государства отмечал, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.
Также Путин потребовал от Киева незамедлительно прекратить боевые действия.