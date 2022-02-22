Глава МИД Трасс: Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России

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Великобритания во вторник, 22 февраля, объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс.
Глава МИД Трасс: Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Завтра мы объявим о новых санкции в отношении России в ответ на их нарушение международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», — написала Трасс в Twitter.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также призвал ввести санкции против России за признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик.

Ранее главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель возмутились решением Российской Федерации признать независимость республик.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

В частности, глава государства отмечал, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

Также Путин потребовал от Киева незамедлительно прекратить боевые действия.

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