Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР

Российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

На церемонии присутствовали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее Пушилин и Пасечник обратились с просьбой признать независимость республик.

Они также попросили Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве в оборонной сфере.

Члены Совета безопасности России выступили за признание независимости ЛНР и ДНР.

21 февраля Владимир Путин в ходе обращения заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер.