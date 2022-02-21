Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР
- AP
На церемонии присутствовали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Ранее Пушилин и Пасечник обратились с просьбой признать независимость республик.
Они также попросили Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве в оборонной сфере.
Члены Совета безопасности России выступили за признание независимости ЛНР и ДНР.
21 февраля Владимир Путин в ходе обращения заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер.