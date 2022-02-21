Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР

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Российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР
  • AP

На церемонии присутствовали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее Пушилин и Пасечник обратились с просьбой признать независимость республик.

Они также попросили Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве в оборонной сфере.

Члены Совета безопасности России выступили за признание независимости ЛНР и ДНР.

21 февраля Владимир Путин в ходе обращения заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер.

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