Пушилин призвал президента России признать независимость ДНР
- Legion-Media
Об этом он заявил в ходе официального обращения.
«От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое социальное государство», — сказал Пушилин.
15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин прокомментировал голосование депутатов Госдумы о направлении главе государства обращения по поводу признания ЛНР и ДНР.
По словам российского лидера, власти будут действовать, исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».