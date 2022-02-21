Пушилин призвал президента России признать независимость ДНР

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал президента России Владимира Путина признать независимость ДНР.

Об этом он заявил в ходе официального обращения.

«От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое социальное государство», — сказал Пушилин.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин прокомментировал голосование депутатов Госдумы о направлении главе государства обращения по поводу признания ЛНР и ДНР.

По словам российского лидера, власти будут действовать, исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».