Путин прокомментировал обращение депутатов о признании ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин прокомментировал голосование депутатов Госдумы о направлении главе государства обращения по поводу признания самопровозглашённых ЛНР и ДНР. По словам российского лидера, власти будут действовать, исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».

«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны всё сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц. — RT), прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — сказал Путин.

Он отметил, что голосование в Думе вызвано тем, что депутаты парламента «ориентируются на общественное мнение», они «тонко его чувствуют».

«И в этой связи совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», — сказал президент на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.

Он подписал проект обращения к президенту.