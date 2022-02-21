Члены Совбеза России выступили за признание независимости ЛНР и ДНР

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Члены Совета безопасности России выступили за признание независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в ходе внеочередного заседания Совбеза.
Члены Совбеза России выступили за признание независимости ЛНР и ДНР
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал ситуацию в Донбассе в целом крайне напряжённой. 

«Я считаю, что нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю да. Да, надо признавать (независимость ЛНР и ДНР. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет иного пути, кроме признания независимости республик.

«Я не вижу другого пути», — сказал он.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также высказался о возможности признания ДНР и ЛНР в случае негативного развития событий в Донбассе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе внеочередного заседания Совбеза попросил президента России Владимира Путина рассмотреть обращение о признании самопровозглашённых ДНР и ЛНР в связи с тем, что обстановка в этих республиках критическая.

Российский президент по итогам заседания отметил, что решение по вопросу признания Россией ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля.

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