Председатель Госдумы Володин: обстановка в ЛНР и ДНР сложилась критическая
- РИА Новости
RT вёл трансляцию.
«Владимир Владимирович, мы просим Вас рассмотреть обращение Госдумы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», — заявил Володин.
По мнению депутатов Госдумы, Киев умышленно затягивает и саботирует минские договорённости.
«Мы исходили из того, что обстановка в ДНР и ЛНР сложилась критическая, и наше решение было продиктовано гуманитарными соображениями», — пояснил Володин.
Путин по итогам заседания отметил, что решение по вопросу признания Россией ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля.
Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента России Владимира Путина признать независимость республики.
С подобным обращением выступил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.
15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.