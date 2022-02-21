Председатель Госдумы Володин: обстановка в ЛНР и ДНР сложилась критическая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе внеочередного заседания Совбеза попросил президента России Владимира Путина рассмотреть обращение о признании самопровозглашённых ДНР и ЛНР в связи с тем, что обстановка в этих республиках критическая.

RT вёл трансляцию.

«Владимир Владимирович, мы просим Вас рассмотреть обращение Госдумы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», — заявил Володин.

По мнению депутатов Госдумы, Киев умышленно затягивает и саботирует минские договорённости.

«Мы исходили из того, что обстановка в ДНР и ЛНР сложилась критическая, и наше решение было продиктовано гуманитарными соображениями», — пояснил Володин.

Путин по итогам заседания отметил, что решение по вопросу признания Россией ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента России Владимира Путина признать независимость республики.

С подобным обращением выступил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.