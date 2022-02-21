Глава ЛНР Пасечник призвал президента России Путина признать независимость республики

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Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента России Владимира Путина признать независимость республики.
Глава ЛНР Пасечник призвал президента России Путина признать независимость республики
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тыс. из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», — сказал Пасечник в официальном обращении.

Ранее с подобным обращением выступил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.

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