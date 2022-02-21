Зампред Совбеза России Медведев высказался о возможности признания ЛНР и ДНР

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о возможности признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в случае негативного развития событий в Донбассе.
Зампред Совбеза России Медведев высказался о возможности признания ЛНР и ДНР
  • AP

Об этом он заявил в ходе внеочередного заседания Совбеза России.

«На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути... а никакого признака улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий», — отметил Медведев.

Он отметил, что данный вопрос находится всецело в компетенции президента.

Медведев заявил, что «по тем признакам, которые мы сейчас видим, эта ситуация, вероятно, улучшаться не будет».

По его информации, подавляющее большинство российских граждан такой шаг поддержали бы.

Ранее Путин заявил, что весь ход событий показывает, что сегодняшние киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения.

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