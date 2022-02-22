Постпред США Томас-Гринфилд подтвердила введение санкций против России 22 февраля

Соединённые Штаты во вторник, 22 февраля, введут ограничительные меры против России за признание Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Завтра Соединённые Штаты введут санкции в отношении России за это очевидное нарушение международного права», — цитирует ТАСС Гринфилд.

Она также призвала Россию «вернуться за стол переговоров и работать над обеспечением мира».

Ранее глава канадского МИД Мелани Жоли отметила, что Канада намерена ввести санкции против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Глава британского МИД Лиз Трасс также заявила, что во вторник, 22 февраля, Великобритания объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

Подробнее — в материале RT.