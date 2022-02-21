«По вопросам безопасности в Европе»: Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита

Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение Эммануэля Макрона о проведении саммита Россия — США по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, повестку контакта лидеров двух стран подготовят Сергей Лавров и Энтони Блинкен в ходе встречи, намеченной на 24 февраля.

AP