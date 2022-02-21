«По вопросам безопасности в Европе»: Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита
- AP
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21 февраля 2022
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Россией. Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису украинского президента.
В материале говорится, что Киев не намерен проводить прямые переговоры с ДНР и ЛНР и вносить изменения в Конституцию об их особом статусе.
«Признание Россией республик... считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения», — отмечается в публикации.
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал «непредсказуемой» ситуацию вокруг Украины.
«Ситуация вокруг Украины — это проблема не только Европы, но и всего международного сообщества, включая Азию», — заявил он, выступая в парламенте.
Говоря о своём телефонном разговоре с Владимиром Путиным, Кисида отметил, что приложил дипломатические усилия, направленные на снижение напряжённости по украинской проблематике.
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с принятием эвакуированных жителей самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.
«Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших лиц. Границами зоны чрезвычайной ситуации определить всю территорию Пензенской области», — говорится в сообщении.
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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире YouTube-канала The Mother of All Talkshows призвал Запад не игнорировать факт обстрела Донбасса со стороны украинских силовиков.
«Учитывая тот факт, что наши западные коллеги пытаются смотреть сквозь пальцы на то, что происходит на востоке (Украины. — RT), с самого начала отрицая, что Украина обстреливает эти территории, предполагая, что всё, что может произойти здесь, будет результатом российской провокации, с такой поддержкой есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории», — цитирует его ТАСС.
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Населённый пункт Старомихайловка подвергся обстрелу запрещёнными по Минским соглашениям снарядами, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. По их данным, украинские силовики выпустили по поселению 14 мин.
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В Белом доме вновь не привели доказательств, сделав заявление о том, что Россия якобы продолжает подготовку к осуществлению агрессии в отношении Украины. Об этом заявила пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки.
«В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время», — говорится в её заявлении.
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В воскресенье, 20 февраля, три мирных жителя Луганской народной республики получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в Telegram-канале оборонного ведомства.
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Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 63 раза обстреляли населённые пункты.
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Владимир Путин и Джо Байден дали согласие на проведение саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, сообщила пресс-служба Елисейского дворца. С соответствующим предложением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе», — говорится в сообщении.
Встреча рассматривается как продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Доброе утро, уважаемые читатели RT! Мы начинаем текстовую трансляцию, посвящённую обострению ситуации в Донбассе.