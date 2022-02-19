Бастрыкин поручил СК процессуально зафиксировать преступные действия ВСУ в Донбассе

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ в Донбассе.

«Бастрыкин поручил руководителям ГСУ, СУ СК России по Ростовской области, а также руководителям других региональных следственных управлений СК России, на территорию обслуживания которых прибудут беженцы, принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи и криминалисты на основании показаний потерпевших от действий ВСУ, свидетелей и очевидцев «сформируют доказательственную базу, которая поможет изобличить и привлечь впоследствии к ответственности всех виновных», заявили в СК.

16 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса.

Как заявил российский президент Владимир Путин, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.