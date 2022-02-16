СК России возбудил дело после обнаружения захоронений мирных жителей в Донбассе

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса.
СК России возбудил дело после обнаружения захоронений мирных жителей в Донбассе
  • РИА Новости

Отмечается, что в августе — октябре 2021 года на территории Донбасса обнаружено пять стихийных массовых захоронений.

По данным ведомства, из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, которые погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных в 2014 году.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК России — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором», — говорится в сообщении СК.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам России, происходящее в настоящее время в Донбассе — это геноцид.

Как отмечали в СК, ведомство с 2014 года по настоящее время возбудило 467 уголовных дел по фактам, зафиксированным на территории Украины и Донбасса.

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