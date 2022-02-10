В СК рассказали о ходе расследования военных преступлений на Украине за восемь лет
«Почти восемь лет украинская власть и представители военизированных формирований этой страны фактически уничтожают мирное население самопровозглашённых ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении СК на официальном сайте ведомства.
При бомбардировке населённых пунктов украинской стороной, как сообщается, применялись тактические ракетные комплексы «Точка-У», системы залпового огня «Град» и «Ураган», авиационные неуправляемые ракеты, другие виды тяжёлого наступательного вооружения.
По данным следствия, за восемь лет были ранены не менее 5500 мирных жителей, более 2600 погибли. Свыше 2200 объектов гражданской инфраструктуры уничтожено или разрушено.
«Главной причиной жертв среди гражданского населения стали обстрелы со стороны правительственных сил Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и лёгкого вооружения, — сообщает СК. — За весь период следствия допрошено более 146 тыс. человек, признано потерпевшими более 22 000, в том числе более 2400 несовершеннолетних».
В настоящее время за совершение преступлений против мира и безопасности человечества в ходе вооружённого конфликта Следственным комитетом к уголовной ответственности заочно привлечены 103 лица. В их числе бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, командиры бригад и военнослужащие Вооружённых сил Украины, осуществлявшие обстрелы мирного населения.
В ведомстве добавили, что при содействии российских следователей и адвокатов в Европейский суд по правам человека направлено 7350 жалоб потерпевших от действий украинских властей. Общая сумма заявленных в жалобах требований, подлежащих возмещению, составляет более €310 млн.