RT запустил проект «Карта помощи» для поддержки беженцев из ЛНР и ДНР
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Для участия в проекте «Карты помощи» необходимо авторизоваться, отметить свою геолокацию, указать количество свободных мест для размещения и свои контактные данные для связи.
По всем вопросам можно написать по адресу dom@rttv.ru.
Подробная информация — на сайте dom.rt.com.
Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что почти 30 российских регионов готовы принять беженцев из самопровозглашённых ЛНР и ДНР.