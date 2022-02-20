RT запустил проект «Карта помощи» для поддержки беженцев из ЛНР и ДНР

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RT
RT запускает «Карту помощи» беженцам из Донецкой и Луганской областей. Люди, попавшие в эвакуацию, смогут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой.
RT запустил проект «Карта помощи» для поддержки беженцев из ЛНР и ДНР
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Для участия в проекте «Карты помощи» необходимо авторизоваться, отметить свою геолокацию, указать количество свободных мест для размещения и свои контактные данные для связи.

По всем вопросам можно написать по адресу dom@rttv.ru.

Подробная информация — на сайте dom.rt.com.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что почти 30 российских регионов готовы принять беженцев из самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

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