В ДНР заявили о миномётном обстреле Докучаевска
Город Докучаевск в самопровозглашённой Донецкой народной республике подвергся миномётному обстрелу. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- AFP
- © Anatolii STEPANOV
«В 00:40 по Докучаевску выпущено 15 мин калибром 120 мм», — приводит сообщение Интерфакс.
Ранее в ДНР заявили, что был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Докучаевска.
Было выпущено 40 гранат из АГС.
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