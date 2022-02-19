В ДНР заявили о миномётном обстреле Докучаевска

Город Докучаевск в самопровозглашённой Донецкой народной республике подвергся миномётному обстрелу. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

AFP

© Anatolii STEPANOV

«В 00:40 по Докучаевску выпущено 15 мин калибром 120 мм», — приводит сообщение Интерфакс. Ранее в ДНР заявили, что был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Докучаевска. Было выпущено 40 гранат из АГС.