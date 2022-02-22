Глава МИД Канады заявила о намерении ввести санкции против России

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Канада намерена ввести санкции против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.
Глава МИД Канады заявила о намерении ввести санкции против России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Канада вместе с партнёрами и союзниками жёстко отреагирует на это вопиющее пренебрежение международным правом», — написала Жоли в Twitter.

По её словам, канадское правительство готовится ввести экономические санкции, «не связанные с подготовленными для ответа на дальнейшее военное вторжение России на Украину».

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания во вторник, 22 февраля, объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

Подробнее — в материале RT.

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