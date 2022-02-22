Спикер Госдумы Володин: санкции Запада против России будут приняты в любом случае
- РИА Новости
«Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее, без каких-либо причин и даже поводов», — сказал он, комментируя признание Россией независимости ЛНР и ДНР.
Володин подчеркнул, что Соединённым Штатам и «их сателлитам-союзникам» сильная Россия «не нужна».
«И они будут делать всё, чтобы затормозить развитие нашей страны», — добавил спикер Госдумы.
После признания Россией суверенитета ЛНР и США заявили, что введут ограничительные меры против Москвы.
Также о санкциях объявит Британия.