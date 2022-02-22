В МИД Белоруссии заявили об уважительном отношении к решению России о признании ЛНР и ДНР

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МИД Белоруссии заявил, что с уважением относится к решению России признать Донецкую и Луганскую народные республики.
В МИД Белоруссии заявили об уважительном отношении к решению России о признании ЛНР и ДНР
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«Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве добавили, что Белоруссия неоднократно заявляла об опасности поведения руководства и политиков ряда западных стран, вводивших односторонние меры.

«Прямым следствием стал стремительный рост напряжённости в восточно-европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности», — отметили в МИД.

21 февраля Путин после заседания Совбеза обратился к российским гражданам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.

Позднее он подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

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