Глава МИД Китая объяснил ситуацию на Украине задержкой с реализацией Минских соглашений

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Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что текущая ситуация вокруг Украины связана с задержкой эффективной реализации Минских соглашений.
Глава МИД Китая объяснил ситуацию на Украине задержкой с реализацией Минских соглашений
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«Нынешнее развитие ситуации по украинскому вопросу тесно связано с задержкой эффективной реализации Минских соглашений»,— говорится в сообщении на сайте МИД КНР.

Ван И уточнил, что Китай продолжит поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта.

Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что переговоры являются единственным способом устранить разногласия между ключевыми игроками по Украине.

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