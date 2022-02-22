Глава МИД Китая объяснил ситуацию на Украине задержкой с реализацией Минских соглашений

Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что текущая ситуация вокруг Украины связана с задержкой эффективной реализации Минских соглашений.

globallookpress.com

«Нынешнее развитие ситуации по украинскому вопросу тесно связано с задержкой эффективной реализации Минских соглашений»,— говорится в сообщении на сайте МИД КНР. Ван И уточнил, что Китай продолжит поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта. Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что переговоры являются единственным способом устранить разногласия между ключевыми игроками по Украине.