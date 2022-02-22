Замгенсека ООН: переговоры являются единственным способом устранить разногласия по Украине

Переговоры — единственный путь устранить разногласия между ключевыми игроками по Украине. Об этом заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

«Мы крайне обеспокоены возможными последствиями последних событий для существующих переговорных рамок», — сказала Дикарло.

По её словам, «в условиях нынешних рисков и неопределённости ещё важнее вести диалог».

Замгенсека ООН подчеркнула, что переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

В частности, глава государства отмечал, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что российский лидер Владимир Путин, признав независимость ЛНР и ДНР, «порвал в клочья» Минские соглашения.

Украинский лидер Владимир Зеленский в своём видеообращении также заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик является нарушением суверенитета Украины.