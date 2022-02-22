Замгенсека ООН: переговоры являются единственным способом устранить разногласия по Украине

Короткая ссылка
Переговоры — единственный путь устранить разногласия между ключевыми игроками по Украине. Об этом заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

«Мы крайне обеспокоены возможными последствиями последних событий для существующих переговорных рамок», — сказала Дикарло.

По её словам, «в условиях нынешних рисков и неопределённости ещё важнее вести диалог».

Замгенсека ООН подчеркнула, что переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

В частности, глава государства отмечал, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что российский лидер Владимир Путин, признав независимость ЛНР и ДНР, «порвал в клочья» Минские соглашения.

Украинский лидер Владимир Зеленский в своём видеообращении также заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик является нарушением суверенитета Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить