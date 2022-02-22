Зеленский назвал нарушением суверенитета Украины признание независимости ЛНР и ДНР

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Украинский лидер Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик является нарушением суверенитета Украины.
Зеленский назвал нарушением суверенитета Украины признание независимости ЛНР и ДНР
  • © president.gov.ua

«Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram.

По его словам, «вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России».

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

Подробнее — в материале RT.

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