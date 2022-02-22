Зеленский назвал нарушением суверенитета Украины признание независимости ЛНР и ДНР
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«Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram.
По его словам, «вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России».
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.
Подробнее — в материале RT.