Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Путин «порвал в клочья» Минские соглашения
«Сегодня президент Путин разорвал Минские соглашения в клочья», — заявила Томас-Гринфилд.
По её словам, США не верят, что «он на этом остановится».
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.
В частности, глава государства отмечал, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.