«Важно избежать войны»: постпред России при ООН оценил реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР
- Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
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22 февраля 2022
«Уверен, вместе у нас получится возродить и приумножить былую славу региона, обеспечить нашим жителям стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Самое главное — у нас появилась надежная уверенность на мирное, процветающее будущее», — слова главы Луганской народной республики Леонида Пасечника в связи с решением Владимира Путина признать ДНР и ЛНР.
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Число прибывших в Россию жителей ДНР и ЛНР превысило 80 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Свыше 50,5 тыс. из них имеют гражданство Украины, более 30 тыс. — граждане России», — сказал он.
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал признание ДНР и ЛНР.
«Знаем, что будет дальше. Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон. Безумные вопли и потоки дезинформации. Всё это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам. Это неизбежно с учётом роли России в международных отношениях. И нашу правоту подтвердит история», — приводит его слова РИА Новости.
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Единственный выход из катастрофической гуманитарной ситуации, складывающейся в Донбассе из-за действий Украины, — принять решение о признании ДНР и ЛНР, указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих», — написал он в своём Telegram-канале.
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Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло считает, что решение Москвы о признании ДНР и ЛНР может иметь региональные и глобальные последствия.
«Следующие часы и дни будут критическими. Риск крупного конфликта реален, и его необходимо предотвратить любой ценой», — сказала она.
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«Нынешняя ситуация на Украине — результат многих сложных факторов... Мы считаем, что все страны должны решать международные споры мирными средствами, в соответствии с целями и принципами Устава ООН», — с таким заявлением выступил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
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22 февраля Соединённые Штаты введут против России санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Явная атака России на суверенитет и территориальную целостность Украины является неспровоцированной», — сказала американский дипломат.
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При этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН утверждал, что Киев стремится к обеспечению мира в Донбассе. Он призвал Россию отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров.
«Что произойдёт дальше? Мы хотим мира, и мы последовательны в своих действиях», — сказал он.
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«Хотел бы призвать наших западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже. Никто, кроме вас, не сможет сдержать милитаристские планы Киева и заставить его прекратить обстрелы и провокации против Луганской и Донецкой Народных Республик, которые в новых условиях могут иметь особо опасные последствия», — сказал постпред России при ООН Василий Небензя.
Он указал, что теперь «функции по поддержанию мира» в Донбассе будут осуществлять Вооружённые силы РФ.
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Небензя также отметил «крайне негативную роль», которую в ситуации вокруг Донбасса сыграли западные коллеги во главе с США.
«Вместо того чтобы заставить Киев выполнить свои обязательства, они лишь открыто подзуживали Украину, повторяя лишённую какого-либо смысла мантру о том, что свои обязательства по Минским соглашениям не выполняет Россия, которая, как мы неоднократно подчёркивали, даже не является их стороной», — добавил постпред РФ при ООН.
Кроме того, несколько недель создавалась «беспочвенная паника вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину», при этом Запад накачивал Киев вооружениями, направлял военных инструкторов, подталкивая украинскую сторону к вооружённым провокациями против Донбасса.
«Надувшийся таким образом общими стараниями Запада и Украины пузырь не мог не лопнуть», — пояснил дипломат.