«Важно избежать войны»: постпред России при ООН оценил реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР

Запад должен сдержать милитаристские планы Украины в отношении ДНР и ЛНР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, возможные военные провокации Киева в отношении донбасских республик теперь могут иметь «особо опасные последствия». Это связано с тем, что теперь на территории Донбасса «функции по поддержанию мира» будут осуществлять Вооружённые силы Российской Федерации.

Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области

РИА Новости

© Сергей Аверин