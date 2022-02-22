МИД России заявил, что решение признать ЛНР и ДНР принято на основе положений Устава ООН

Решение признать ЛНР и ДНР принято на основе положений Устава ООН, заявили в российском МИД.

«Решение было принято с учётом свободного волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ, других основополагающих международных документов», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России призвали другие государства признать ДНР и ЛНР.

В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.