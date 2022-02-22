Установить дипотношения и обеспечить поддержание мира: Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Глава государства поручил Министерству обороны обеспечить с помощью российских вооружённых сил функции по поддержанию мира в ЛНР и ДНР, а Министерству иностранных дел — провести переговоры с республиками об установлении с ними дипломатических отношений. С просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР к Владимиру Путину ранее обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Также российский лидер подписал договоры с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.

О признании независимости ДНР и ЛНР российский лидер объявил в ходе обращения к гражданам.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — сказал глава государства.

Он также попросил Федеральное собрание поддержать это решение и ратифицировать договор с обеими республиками.

Помимо этого, Путин поручил Министерству обороны обеспечить с помощью российских вооружённых сил функций по поддержанию мира в ЛНР и ДНР, а Министерству иностранных дел — провести переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками об установлении с ними дипломатических отношений.

В обращении к гражданам российский лидер отметил, что ситуация в Донбассе вновь приобрела «критический, острый характер», а так называемый «цивилизованный мир» предпочитает не замечать происходящего в регионе геноцида. Он напомнил, что сейчас почти ни одного дня не обходится без обстрела населённых пунктов Донбасса.

«От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что Россия «сделала всё для сохранения территориальной целостности Украины», в том числе когда боролась за выполнение минских соглашений, но безрезультатно.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT отметил, что решение о признании республик выросло из реалий, которые происходили все эти годы. Он напомнил, что Россия проявляла «беспрецедентное терпение» в ожидании того, что Киев решит проблему через минские договорённости.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков высказал мнение, что «все здравомыслящие люди» поддерживают решение о признании ДНР и ЛНР.

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«С учётом тех страданий и испытаний, которые выпали на долю жителей Донбасса после 2014 года, после того переворота, который произошёл на Украине», — отметил сенатор.

Напомним, с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР к Владимиру Путину в понедельник обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Пушилин отметил, что минские соглашения не останавливают украинскую сторону от нарушения установленного перемирия.

«Получая всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных партнеров, украинский режим вопреки своим международным обязательствам и воле подавляющего большинства украинцев решился на силовое решение конфликта на нашей территории», — заявил Пушилин.

О подготовке ВСУ к полномасштабному наступлению заявил и глава ЛНР.

«Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тыс. из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», — сказал Пасечник.

Также Путин провёл заседание Совета безопасности России, на котором обсудил сложившуюся вокруг республик ситуацию. Он отметил, что эти вопросы «очень тесно связаны» с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще и на европейском континенте в частности, а использование Украины как инструмента противостояния с Россией представляет для Москвы большую угрозу. Путин подчеркнул, что приоритет России — не конфронтация, а обеспечение своей безопасности.

Российский лидер обратил внимание, что в 2014 году часть граждан Украины не приняла госпереворот.

«Люди заявили о том, что они формируют две независимые республики — Донецкую народную республику и Луганскую народную республику», — добавил президент.

Он также напомнил, что «все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада».

В ходе заседания члены Совбеза, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.

Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT напомнил, что Россия на протяжении долгого времени пыталась убедить «партнёров» идти по пути выполнения Минских соглашений. По его словам, решение продиктовано тем, что другого способа обеспечить безопасность жителей Донбасса нет.

Схожее мнение высказал зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, отметив, что на протяжении нескольких лет Киев умышленно не признавал минские договорённости и не прилагал усилия для их реализации.

«Единственный шаг, который может защитить жителей ДНР и ЛНР, — это признание этих республик... Если Киев отказывается выполнять минские договорённости, не остаётся никаких других действий», — заключил парламентарий.

Ситуация в Донбассе серьёзно обострилась в последние дни. Власти ДНР и ЛНР регулярно заявляют об обстрелах со стороны украинских военных. Кроме того, стало известно о гибели нескольких мирных жителей. На фоне ухудшения обстановки руководство республик объявило об эвакуации граждан в российские регионы, а также подписало указы о всеобщей мобилизации.