Путин поручил МИД России провести переговоры об установлении дипотношений с ДНР и ЛНР
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- © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«Министерству иностранных дел России провести с донецкой стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договорённость оформить соответствующими документами», — говорится в тексте указа.
Согласно другому документу, такие же переговоры МИД должен провести с Луганском.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.