Путин поручил МИД России провести переговоры об установлении дипотношений с ДНР и ЛНР

Российский лидер Владимир Путин поручил МИД России провести переговоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками об установлении с ними дипломатических отношений.

Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Министерству иностранных дел России провести с донецкой стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договорённость оформить соответствующими документами», — говорится в тексте указа.

Согласно другому документу, такие же переговоры МИД должен провести с Луганском.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.