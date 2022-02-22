Путин поручил МИД России провести переговоры об установлении дипотношений с ДНР и ЛНР

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поручил МИД России провести переговоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками об установлении с ними дипломатических отношений.
Путин поручил МИД России провести переговоры об установлении дипотношений с ДНР и ЛНР
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Министерству иностранных дел России провести с донецкой стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договорённость оформить соответствующими документами», — говорится в тексте указа.

Согласно другому документу, такие же переговоры МИД должен провести с Луганском.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить