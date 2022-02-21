«По земле пошла дрожь»: RT пообщался с жителями обстрелянной украинскими военнослужащими российской станицы

Жители российской станицы Митякинская рассказали RT о ситуации на границе. Ранее по факту попадания снарядов на территорию России СКР возбудил уголовное дело. По словам местных жителей, от обстрелов, которые в последние дни происходят на Украине каждую ночь, дрожат здания и трясутся стёкла.

С 2014 года территория российской станицы Митякинская подвергается периодическим обстрелам. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Николай Гончаров. Парламентарий накануне посетил хутор, куда в эти выходные залетели два снаряда, выпущенные украинскими военнослужащими.

«За этот год это первый случай. В 2014 году это происходило повсеместно. Мы с главой прошлись по станице и отмерили шагами, насколько близко упали снаряды в этот раз», — пояснил депутат.

По его словам, один из снарядов упал в 50 м от жилого дома: «Хорошо, что он не разорвался».

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) после попадания снарядов по территории Ростовской области в результате обстрелов с территории Украины.

«По данным следствия, 19 февраля 2022 года, примерно в 05:00, неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области, в результате чего было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигли территорий населённых пунктов, упали на расстоянии около 300 м от границ станицы Митякинская и не сдетонировали. Жертв среди мирного населения нет», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Уже привыкли к обстрелам

Жители станицы рассказали RT, что слышат грохот боевых действий, происходящих за границей. «В субботу утром на рассвете обнаружили снаряд на нашей территории. Слышно, как на той стороне идут действия — иногда приглушённо, иногда посильнее, даже у нас здания дрожат. Представьте, какие там взрывы! Но мы привыкли. Ночью спим — думаем: утром проснёмся и всё будет хорошо, а там уже будет как Богу угодно», — рассказывает RT одна из сотрудниц Митякинской среднеобщеобразовательной школы.

По её словам, когда обстрелы начались в 2014 году, в их станицу сразу начали прибывать беженцы. Того же они ожидают и сейчас.

«Тогда очень много людей прибывало, сразу приезжали автобусы, забирали их и везли в райцентр и дальше по стране. А в этом году пока никого», — рассказывает собеседница RT.

Дарья Щурова раньше жила в станице, но сейчас уехала на учёбу. В Митякинской у неё остались родители и бабушка — именно у её дома упал в минувшие выходные снаряд. Несмотря на это, семья Дарьи и их односельчане не хотят покидать родные места.

«Никто уезжать не хочет, к этому все привыкли — уже ничем не удивишь. Обстрелы на той стороне начались в ночь с четверга на пятницу и сейчас происходят каждую ночь. Очень сильно и громко. Стёкла трясутся», — рассказывает RT Щурова.

По словам девушки, она хорошо помнит, как впервые услышала взрывы в 2014 году ещё ребёнком: «Тогда было очень страшно, а сейчас уже привыкла», — рассказывает собеседница RT.

Неизвестно, чего ждать

Настоятель храма Рождества Христова в станице Митякинская Антон Можаев не может сравнить нынешние обстрелы с теми, что были в 2014 году — в это время он жил в городе Зверево, который расположен недалеко от приграничного Гуковского пункта пропуска.

«Там ситуация была, наверное, более напряжённой. Были пункты размещения беженцев, госпитали и для них, и для ополченцев. Одно время туда попали даже украинские военные. Этот пропускной пункт был полностью разгромлен», — рассказывает RT Можаев.

В 2018 году священник перебрался в Митякинскую. Недавние обстрелы, по его словам, были действительно очень громкими.

«Когда эти снаряды к нам прилетели ночью, прямо было ощутимо — такая дрожь по земле пошла, я даже проснулся. Слышно, как на той стороне взрываются снаряды, даже сейчас несколько выстрелов я услышал довольно отчётливо. Заметно, когда стреляют чем-то тяжёлым, но это происходит в основном ночью», — рассказывает RT настоятель храма.

По словам священника, местные жители стараются сохранять самообладание, но беспокойство всё равно ощущается. «У нас и войны, по сути, нет, но как-то тревожно. В Луганске и Донецке, где у меня много родственников проживают, привыкли, потому что у них война постоянно, военные везде. Они знают, что в случае чего есть защита. А у нас неизвестно, что можно ждать», — рассказывает RT батюшка.

Со слов Можаева, беженцев в станице нет. Возможно, это связано с нестабильной обстановкой на хуторе, предполагает он.

В свою очередь глава Митякинского сельского поселения Сергей Куркин заявил RT, что ситуация стабильная: «У нас всё спокойно».