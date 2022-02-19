СК России возбудил ещё одно уголовное дело по факту взрыва снаряда в Ростовской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения двух домовладений в населённых пунктах на территории Ростовской области в результате попадания снарядов с территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту повреждения двух домовладений в населённых пунктах на территории Ростовской области в результате попадания снарядов с территории Украины», — говорится в сообщении.

Как уточняется, дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство общеопасным способом»).

Утром 19 февраля на территории Тарасовского района Ростовской области произошёл взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту данного инцидента СК России возбудил уголовное дело.

Позднее появилась информация ещё об одном взрыве снаряда в Ростовской области.

Ростовское погрануправление подтвердило попадание двух снарядов на территорию России.