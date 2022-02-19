ТАСС: на территории Ростовской области произошёл взрыв второго снаряда

Короткая ссылка
Второй за сутки взрыв снаряда произошёл на территории Тарасовского района Ростовской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.
ТАСС: на территории Ростовской области произошёл взрыв второго снаряда
  • © AP Photo / Evgeniy Maloletka

«Обнаружено ещё одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-миллиметровый зажигательный боеприпас от системы «Град», — рассказал собеседник агентства.

Ранее на территории Тарасовского района Ростовской области  произошёл взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Ростовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить