ТАСС: на территории Ростовской области произошёл взрыв второго снаряда

Второй за сутки взрыв снаряда произошёл на территории Тарасовского района Ростовской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.

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«Обнаружено ещё одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-миллиметровый зажигательный боеприпас от системы «Град», — рассказал собеседник агентства. Ранее на территории Тарасовского района Ростовской области произошёл взрыв. В результате происшествия никто не пострадал. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Ростовской области.