ТАСС: на территории Ростовской области произошёл взрыв второго снаряда
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«Обнаружено ещё одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-миллиметровый зажигательный боеприпас от системы «Град», — рассказал собеседник агентства.
Ранее на территории Тарасовского района Ростовской области произошёл взрыв.
В результате происшествия никто не пострадал.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Ростовской области.