Глава СК России Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва в Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Ростовской области.

«Снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту», — сообщается на сайте СК.

Ранее на территории Тарасовского района Ростовской области произошёл взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал.