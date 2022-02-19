Глава СК России Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва в Ростовской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Ростовской области.
Глава СК России Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва в Ростовской области
  • РИА Новости

«Снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту», — сообщается на сайте СК.

Ранее на территории Тарасовского района Ростовской области произошёл взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал.

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