Глава СК России Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва в Ростовской области
- РИА Новости
«Снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту», — сообщается на сайте СК.
Ранее на территории Тарасовского района Ростовской области произошёл взрыв.
В результате происшествия никто не пострадал.