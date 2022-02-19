Ростовское погрануправление подтвердило попадание двух снарядов на территорию России
- РИА Новости
«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, один из снарядов взорвался в 2 км от российско-украинской границы, на окраине станицы Митякинской Тарасовского района, другой — на территории частного домовладения в хуторе Маноцком Тарасовского района.
Утром 19 февраля на территории Тарасовского района Ростовской области произошёл взрыв.
В результате происшествия никто не пострадал.
По факту данного инцидента СК России возбудил уголовное дело.
Позднее появилась информация ещё об одном взрыве снаряда на территории Ростовской области.