Ростовское погрануправление подтвердило попадание двух снарядов на территорию России

Пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию России. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ России по Ростовской области.

РИА Новости

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России», — приводит РИА Новости сообщение. Как уточняется, один из снарядов взорвался в 2 км от российско-украинской границы, на окраине станицы Митякинской Тарасовского района, другой — на территории частного домовладения в хуторе Маноцком Тарасовского района. Утром 19 февраля на территории Тарасовского района Ростовской области произошёл взрыв. В результате происшествия никто не пострадал. По факту данного инцидента СК России возбудил уголовное дело. Позднее появилась информация ещё об одном взрыве снаряда на территории Ростовской области.