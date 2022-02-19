Ростовское погрануправление подтвердило попадание двух снарядов на территорию России

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Пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию России. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ России по Ростовской области.
Ростовское погрануправление подтвердило попадание двух снарядов на территорию России
  • РИА Новости

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, один из снарядов взорвался в 2 км от российско-украинской границы, на окраине станицы Митякинской Тарасовского района, другой — на территории частного домовладения в хуторе Маноцком Тарасовского района.

Утром 19 февраля на территории Тарасовского района Ростовской области произошёл взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту данного инцидента СК России возбудил уголовное дело.

Позднее появилась информация ещё об одном взрыве снаряда на территории Ростовской области.  

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