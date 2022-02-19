СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва в Ростовской области

По факту обстрела территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований», — говорится в сообщении. По данным следствия, утром 19 февраля неизвестные, используя реактивную систему залпового огня с территории Украины, обстреляли приграничные территории Тарасовского района Ростовской области. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Ростовской области. 19 февраля на территории Тарасовского района Ростовской области произошёл взрыв.