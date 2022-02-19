СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва в Ростовской области
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований», — говорится в сообщении.
По данным следствия, утром 19 февраля неизвестные, используя реактивную систему залпового огня с территории Украины, обстреляли приграничные территории Тарасовского района Ростовской области.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Ростовской области.
19 февраля на территории Тарасовского района Ростовской области произошёл взрыв.