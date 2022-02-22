Путин поручил Минобороны России обеспечить поддержание мира в ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны России обеспечить с помощью российских вооружённых сил функции по поддержанию мира в ЛНР и ДНР.

Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В документах поручено Министерству обороны России в связи с обращением глав ЛНР и ДНР обеспечить «осуществление Вооружёнными силами России» на территории указанных республик «функций по поддержанию мира».

Ранее Путин подписал договоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками о сотрудничестве.

Также были подписаны указы о признании республик.