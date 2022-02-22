Путин поручил Минобороны России обеспечить поддержание мира в ЛНР и ДНР
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Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
В документах поручено Министерству обороны России в связи с обращением глав ЛНР и ДНР обеспечить «осуществление Вооружёнными силами России» на территории указанных республик «функций по поддержанию мира».
Ранее Путин подписал договоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками о сотрудничестве.
Также были подписаны указы о признании республик.