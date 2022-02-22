В МИД прокомментировали возможность размещения военных баз России в ДНР и ЛНР
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«Пока ни о каких базах разговора не шло. Но при необходимости... будет сделано всё, что нужно. Договор это предусматривает», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в МИД России сообщили, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик является в нынешней ситуации вынужденным и единственно возможным шагом.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.
Позднее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.