В МИД прокомментировали возможность размещения военных баз России в ДНР и ЛНР

Договор о дружбе и сотрудничестве предполагает возможность размещения российских военных баз на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, но разговора об этом пока нет, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Пока ни о каких базах разговора не шло. Но при необходимости... будет сделано всё, что нужно. Договор это предусматривает», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в МИД России сообщили, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик является в нынешней ситуации вынужденным и единственно возможным шагом.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

Позднее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.