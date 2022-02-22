В МИД России назвали признание ДНР и ЛНР единственно возможным шагом
- Legion-Media
«Признание Донецкой и Луганской Народных Республик — вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение. Оно призвано послужить жителям ДНР и ЛНР гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов», — говорится в заявлении.
В МИД добавили, что жители Донбасса столкнулось с угрозой прямого физического уничтожения со стороны Киева.
«Стало совершенно очевидно, что для Киева Донбасс — это территория, а не люди, на ней проживающие», — отметили в министерстве.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.