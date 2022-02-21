Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит

Французский президент Эммануэль Макрон предложил российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Соединённых Штатов Джо Байдену провести саммит, они приняли предложение. Об этом сообщает Елисейский дворец.

«(Макрон. — RT) предложил провести саммит между Байденом и Путиным... Президенты... приняли идею такого саммита», — передаёт РИА Новости сообщение.

Отмечается, что впоследствии планируется провести переговоры по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе со всеми заинтересованными сторонами.

Повестку саммита подготовят американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля.

Ранее Макрон в ходе переговоров с Байденом обсудил возможности для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.