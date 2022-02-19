Блинкен проведёт переговоры с Лавровым 24 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в четверг, 24 февраля.

«У нас запланирована встреча 24 февраля, в конце следующей недели, в Европе», — цитирует РИА Новости Блинкена.

Он отметил, что «в своём ответном письме Лаврову указал, что это предполагает, что за это время Россия не нападёт на Украину».

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Блинкен принял предложенную Лавровым дату переговоров в конце следующей недели.

Лавров прокомментировал RT возможность новой встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.